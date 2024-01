Israele: parenti ostaggi usano altoparlanti per gridare messaggi ai propri cari a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parenti degli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023 hanno utilizzando oggi altoparlanti per inviare messaggi ai famigliari, al confine con la città di Khan Younis. “Non perdere la speranza, stiamo capovolgendo il mondo per riportarti indietro” o "non possiamo credere che sia quasi il centesimo giorno. Sii forte, è quasi finita”, hanno gridato i parenti nella speranza che i famigliari potessero sentirli, secondo quanto riferito dal quotidiano israeliano “The Times of Israel”. Domenica, 13 gennaio, sarà il centesimo giorno dall’inizio del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas e sono ancora 129 gli ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza. (Res)