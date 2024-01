Speciale difesa: Usa, Haley, mancanza di comunicazione tra Biden e Austin è imperdonabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancanza di comunicazione tra il presidente Joe Biden e il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, dopo il ricovero di quest’ultimo a seguito di complicazioni sorte a seguito di un intervento per curare il cancro alla prostata, è “imperdonabile”. Lo ha detto l’ex ambasciatrice Nikki Haley, candidata repubblicana alle elezioni presidenziali di novembre, durante un dibattito in diretta sull’emittente “Cnn” insieme a Ron DeSantis, governatore della Florida e suo avversario. “Sono sposata con un militare, e l’idea che il segretario alla Difesa non sia in contatto con il presidente e con il suo staff è imperdonabile”, ha detto, attaccando Austin per avere notificato il suo ricovero a Biden e ai vertici del Pentagono in ritardo di diversi giorni. (Was)