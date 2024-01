Speciale difesa: Mar Nero, Turchia, Romania e Bulgaria siglano accordo sullo sminamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia, Romania e Bulgaria hanno firmato un accordo su un piano congiunto per rimuovere le mine galleggianti alla deriva nel Mar Nero a seguito della guerra in Ucraina. Il ministro della Difesa turco Yasar Guler, l'omologo romeno Angel Tilvar e il vice ministro della Difesa bulgaro Atanas Zapryanov hanno firmato a Istanbul un memorandum d'intesa per formare un'iniziativa trilaterale per lo sminamento nel Mar Nero. L'accordo segue mesi di negoziati. (Res)