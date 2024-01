Speciale difesa: Consiglio nazionale federale Emirati conferma sostegno a popolo palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione emiratina per gli Affari esteri, gli affari interni e la difesa del Consiglio nazionale federale (Cnf), Ali Rashid al Nuaimi, ha confermato il sostegno degli Emirati Arabi Uniti al popolo palestinese, in particolare ai residenti della Striscia di Gaza "che stanno affrontando una situazione catastrofica e tragica senza precedenti". Durante la riunione d'emergenza del Comitato per la Palestina dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic), tenuta ieri a Teheran, capitale dell'Iran, Al Nuaimi ha dichiarato: "L'incontro di oggi giunge in un momento storico" perché i popoli arabi e islamici si aspettano di "uscire con una posizione unitaria rispetto alla situazione generale di pericolo in cui versa la causa palestinese". Nell'occasione, il presidente ha anche espresso le condoglianze di Abu Dhabi per le vittime della duplice esplosione avvenuta a Kerman, nel sud-est dell'Iran, nei pressi della tomba del generale Qassem Soleimani, comandante dei pasdaran, il 3 gennaio. (Res)