Ucraina: Zelensky, aspettiamo fornitura di un milione di munizioni per artiglieria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina sta ancora aspettando la fornitura di un milione di proiettili per l’artiglieria e per ottenerla occorre fare pressione sui leader che hanno fatto questa promessa. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in una conferenza stampa congiunta con la premier estone, Kaja Kallas. La decisione di fornire all'Ucraina un milione di proiettili in 12 mesi è stata presa dai ministri degli Esteri e della Difesa degli Stati europei a marzo 2023. "Sfortunatamente, non abbiamo ricevuto il pacchetto completo", ha osservato Zelensky. "Oggi è già possibile politicamente fare pressione sui leader che hanno firmato questa decisione. Sono leader seri e se la loro parola vale qualcosa, e ne sono sicuro, allora bisogna rispettare le decisioni che hanno preso loro stessi", ha aggiunto Zelensky. (Sts)