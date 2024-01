Giustizia: Siracusano (FI), bene ok a emendamento Zanettin, stop fango per non indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In commissione Giustizia al Senato viene fatto "un altro importante passo in avanti per riformare il sistema delle intercettazioni nel nostro Paese". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. "Con l'approvazione di un emendamento presentato da Pierantonio Zanettin al Ddl Nordio si stabilisce che dai verbali, e dunque dal fascicolo del processo, dovrà sparire ogni riferimento a terzi non indagati che risultino dalle intercettazioni effettuate: queste parti non potranno dunque essere trascritte - ha aggiunto -. Alle parole 'soggetti diversi dalle parti' si sostituisce l'espressione 'o dati che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti'. Una norma a tutela di tutti gli italiani e per evitare storture e dannose fughe di notizie. Noi puntiamo a rafforzare il principio di presunzione di non colpevolezza, per il quale ogni cittadino è innocente fino a sentenza definitiva, e in questo disegno va ancor più garantito colui che non è nemmeno indagato e che dunque non deve correre il rischio di subire in alcun modo gogne o fango", ha concluso.(Rin)