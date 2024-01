Ex Ilva: Conte a Calenda, al posto suo sarei attento a parlare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'ex Ilva "parlano in tanti, parla ad esempio Carlo Calenda. Io non faccio polemiche personali, ma al posto suo sarei attento a parlare, anche perché prima di chiedere conto agli altri dovrebbe spiegare lui come ha impostato questa gara, parliamo del 2016". Lo ha affermato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa, presso la sede del Movimento, per presentare le proposte del M5s sul conflitto di interessi e sulla regolamentazione delle lobby.(Rin)