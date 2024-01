Covid: Ronzulli (FI), vaccini hanno salvato milioni di vite, findamentali anche per influenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sull'efficacia dei vaccini anti Covid non cambio idea: hanno salvato milioni di vite. Purtroppo però in questi due anni, la campagna no vax che li ha demonizzati ha creato una grande diffidenza generale da parte degli italiani nei confronti di tutti i vaccini, anche quelli antinfluenzali, provocando una diminuzione dei vaccinati". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo a "L'Aria che tira" su La7. "Se a questo si aggiungono anche una minore attenzione nell'autoprotezione e un ridotto utilizzo delle mascherine, è chiaro che ci troviamo di fronte a un aumento dei malati e a una sofferenza degli ospedali, presi d'assalto. L'immunizzazione è fondamentale anche per l'influenza. Una campagna vaccinale massiva avrebbe evitato questa nuova emergenza, che ha gravi ricadute su tutto il sistema sanitario nazionale", ha concluso. (Rin)