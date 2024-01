Montenegro: Corte suprema rimette in libertà quattro persone arrestate per scavo tunnel sotterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Montenegro ha respinto la richiesta di proroga della custodia cautelare per quattro persone arrestate con l'accusa di essere collegate al gruppo che ha scavato un tunnel sotterraneo nel deposito della Corte suprema medesima quattro mesi fa. Lo ha riferito l'emittente radiotelevisiva "Rtcg". Il mancato accoglimento della proroga è dovuto all’assenza di un fondato sospetto nei loro confronti. Si tratta di Kristina Bacovic, Marjan Vuljaj, Ivica Piperovic e Nikola Milacic. La stampa locale sottolinea che quattro mesi dopo la scoperta del tunnel nel centro di Podgorica, che portava da un condominio vicino al deposito della Corte suprema, non si sa del tutto cosa sia stato rubato e non è ancora noto chi siano i mandanti e i finanziatori dell’azione. (Seb)