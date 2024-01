I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: arrestati due militari dell'esercito per presunta tortura di un civile - L'esercito nigeriano ha arrestato due militari accusati di aver torturato un civile e ripresi in un video diventato virale sui social. Nel filmato, riferisce la "Bbc", un uomo in divisa militare e un altro in abiti civili prendono a calci e frustano ripetutamente un terzo uomo a torso nudo, mentre questi implora ripetutamente pietà. L'esercito ha espresso "il massimo sgomento" per la "condotta non professionale" presumibilmente mostrata dagli ufficiali. "È istruttivo menzionare che i soldati coinvolti in questa condotta non professionale sono stati chiaramente identificati e arrestati", ha aggiunto l'esercito in una nota. La presunta aggressione è avvenuta nello Stato nigeriano di Rivers, ma non è chiaro quando l'abuso si sarebbe verificato. A fronte delle polemiche sollevate sui social dai cittadini, le Forze armate nigeriane hanno assicurato che verrà condotta un'indagine approfondita per risolvere l'incidente e ha promesso di “sanzionare le persone coinvolte”. Gruppi internazionali per i diritti umani hanno già criticato l'esercito nigeriano per presunte violazioni dei diritti umani, tra cui torture, arresti arbitrari ed esecuzioni extragiudiziali. (segue) (Res)