I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Benin: amnistia per gli oppositori, verso il rigetto del disegno di legge - Il parlamento del Benin si avvia a respingere un progetto di legge presentato dall'opposizione che prevede l'amnistia a beneficio di diversi oppositori in carcere o in esilio. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Apa", ricordando che lo scorso 3 gennaio la Commissione legislativa dell’Assemblea nazionale ha sconfessato il disegno di legge, che propone anche il rientro in patria degli esuli. Il testo è stato bloccato dai 17 deputati della maggioranza e approvato dalla minoranza di sei eletti del Partito democratico che compongono la commissione legislativa. Secondo il deputato Habibou Woroucoubou, il testo non è stato studiato a fondo, poiché i membri della commissione non hanno tentato di apportare alcun emendamento. “Se avessero avuto la volontà di sostenerlo o votarlo, sarebbe stato necessario studiarlo, sia dal punto di vista della forma che della sostanza”, spiega l'oppositore denunciando un allineamento della maggioranza sulla volontà del presidente Patrice Talon. Le proposte di legge devono ora essere sottoposte all'esame dell'Aula, sebbene sia chiaro che il testo ha pochissime possibilità di successo visto il parere sfavorevole della commissione legge. L'opposizione può contare in parlamento su solo 28 deputati su 109. (segue) (Res)