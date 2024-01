I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia: accesso al mare, a Mogadiscio protestano in migliaia contro l'accordo Etiopia-Somaliland - Migliaia di persone sono scese nelle strade di Mogadiscio per protestare contro l'accordo di recente siglato fra il governo etiope e quello dello Stato separatista somalo del Somaliland, che prevede la concessione all'Etiopia di un accesso al mare nel porto di Berbera. I manifestanti, riferisce l'agenzia di stampa somala "Sonna", hanno denunciato "l'avidità" di Addis Abeba ed il suo tentativo di "sottrarre" loro parte del territorio, brandendo cartelli come "il nostro mare non è in vendita", "sostieni la nostra terra" o "il nostro mare è patrimonio nazionale". Alla manifestazione ha partecipato anche il primo ministro Hamza Abdi Barre, e ha parlato al pubblico presso il monumento Daljirka Dahsoon, simbolo del nazionalismo somalo. L’accordo tra Etiopia e Somaliland, firmato l'1 gennaio dal primo ministro etiope Abiy Ahmed e dal presidente del Somaliland Muse Bihi Abdi, consentirebbe all’Etiopia di affittare un tratto di 20 chilometri della costa del Somaliland per la sua base navale. Il Somaliland si è separato dalla Somalia nel 1991 dopo una guerra civile ma non è stato riconosciuto da nessun Paese. L’accordo ha scatenato proteste anche in Somaliland e ha causato le dimissioni del suo ministro della Difesa, Abdiqani Mohamoud Ateye.Res (segue) (Res)