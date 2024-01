I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Onu-Somalia: telefonata Mohamud-Guterres, focus crisi Somaliland e al Shabaab - Il presidente della Somalia Hassan Sheikh Mohamud ha avuto una conversazione telefonica con il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, con il quale ha discusso "del mantenimento di una stabilità regionale e del rispetto delle leggi internazionali sulla sovranità e l'integrità territoriale". Lo riferisce in una nota la Missione di aiuto delle Nazioni Unite in Somalia (Unsom), precisando che Guterres "ha preso atto delle preoccupazioni della Somalia riguardo al memorandum d'intesa" siglato fra l'Etiopia ed il Somaliland. Il Segretario generale ha auspicato che le parti si impegnino in un dialogo pacifico e costruttivo e si astengano da qualsiasi azione che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione. Il colloquio con Guterres è avvenuto anche a poche ore dal sequestro da parte di miliziani di al Shabaab di un elicottero delle Nazioni Unite che aveva effettuato un atterraggio di emergenza nella regione di Galgudud a causa di un guasto meccanico. Secondo quanto riferito ai media dal ministro della Sicurezza dello Stato di Galmudug, Mohamed Abdi Adan, i miliziani hanno ucciso un passeggero e ne tengono in ostaggio altri cinque. In base a precedenti informazioni è stato reso noto che a bordo dell'elicottero c'erano almeno otto persone, in parte militari, in parte membri del personale medico impegnato in una missione di evacuazione. Fonti locali hanno riferito che l'elicottero era diretto alla vicina città di Wisil. (Res)