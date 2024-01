I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: al via l'udienza della Corte internazionale di giustizia contro Israele - E' iniziata questa mattina alla Corte internazionale di giustizia (Cig) dell’Aia l’udienza volta a esaminare i presunti crimini di guerra commessi dalle Forze di difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza, dove è in corso un’operazione militare contro il movimento islamista palestinese Hamas, responsabile dell’attacco del 7 ottobre scorso contro lo Stato ebraico. I giudici si riuniscono oggi e domani, 12 gennaio, dopo la denuncia per il "genocidio del popolo palestinese" presentata il 29 dicembre scorso dal Sudafrica. Pretoria chiede alla Corte internazionale di giustizia di ordinare a Israele "di cessare le uccisioni e i gravi danni fisici e mentali ai palestinesi di Gaza, di porre fine alle condizioni di vita volte deliberatamente alla loro distruzione fisica come gruppo e di consentire l’accesso agli aiuti umanitari". Se adottate dalla Cig, le misure provvisorie richieste dal Sudafrica per fermare le ostilità saranno legalmente vincolanti. La denuncia si basa sulla Convenzione sul genocidio del 1948. Dall’inizio dell’operazione militare israeliana a Gaza sono morte oltre 23 mila persone, secondo le autorità di Hamas. Tuttavia il numero non specifica quanti siano i combattenti dei gruppi armati presenti a Gaza rimasti uccisi, né chiarisce le vittime del fuoco amico. (segue) (Res)