- Siria: esportazioni a 900 milioni di euro nel 2023, in crescita del 60 per cento - Le esportazioni della Siria hanno registrato un aumento del 60 per cento rispetto al 2022, con un valore totale superiore a 900 milioni di euro. Lo ha reso noto il ministero dell’Economia e del commercio estero, secondo cui “il notevole miglioramento delle esportazioni nel 2023 è soprattutto legato all’export di fosfato, abbigliamento e relativi accessori, come scarpe, medicinali, prodotti agricoli, aromi, cumino e mandorle”. Il viceministro del ministero, Shadi Jawhara, ha spiegato che il dicastero intende raggiungere "tassi di crescita reali e sostenibili e correggere la bilancia commerciale in termini di aumento della capacità di esportazione per garantire la possibilità di finanziare importazioni che stimolino la crescita del Paese". In una dichiarazione al quotidiano siriano “Al Watan”, Jawhara ha aggiunto che “le priorità del ministero sono investire nella produzione industriale, agricola, oltre a garantire nuove opportunità di lavoro". La Siria si trova di fronte a sfide significative mentre cerca di ricostruire il proprio tessuto socioeconomico dopo anni di guerre civili, insicurezza e instabilità. Negli anni '90 e 2000, il Paese ha vissuto un periodo di crescita finanziaria notevole grazie a politiche di privatizzazione e modernizzazione. Tuttavia, la modernizzazione deve essere accompagnata dalla lotta contro la corruzione finanziaria per garantire una distribuzione equa dei benefici. Il tasso di inflazione in Siria ha raggiunto livelli allarmanti negli ultimi anni, superando altri Paesi in difficoltà come la Repubblica Democratica del Congo e l'Angola. (Res)