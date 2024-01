I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: premier Dabaiba, rimozione sussidi per il carburante è irreversibile - Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, ha annunciato che la "rimozione dei sussidi per il carburante è stata deliberata e è irrevocabile". Secondo quanto riportato dal quotidiano libico "Al Wasat", Dabaiba ha sottolineato che istituzioni internazionali, la Banca Centrale della Libia e organi di regolamentazione hanno ammonito sulla necessità di porre fine alla situazione attuale, evidenziando che i sussidi rappresentano una vasta porzione delle spese nazionali. Il primo ministro ha esortato il Comitato libico per gli idrocarburi a esplorare "alternative" al fine di garantire supporto ai cittadini, enfatizzando che è inaccettabile procrastinare ulteriormente la risoluzione di questo problema. Il capo del governo libico riconosciuto dalle Nazioni Unite ha altresì sottolineato l'importanza di "comunicare chiaramente il progetto ai cittadini, illustrando i suoi vantaggi e svantaggi, nonché gli ostacoli che potrebbero sorgere durante la sua attuazione". (segue) (Res)