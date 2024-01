I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: premier Egitto, necessario accesso immediato di aiuti umanitari in quantità sufficiente - Il primo ministro dell'Egitto, Mustafa Madbouly, ha sottolineato "la necessità di un accesso immediato di aiuti umanitari in quantità sufficiente alla Striscia di Gaza per alleviare le sofferenze dei civili". Durante la riunione settimanale del gabinetto, Madbouly ha confermato gli "intensi sforzi" del suo Paese, in particolare "le comunicazioni in corso con le diverse parti per spingere verso un cessate il fuoco". Nel frattempo, 110 camion carichi di cibo e forniture mediche sono entrati a Gaza dal valico di Rafah, che collega l'Egitto alla Striscia. (segue) (Res)