© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: Blinken al Cairo per presentare il piano di gestione di Gaza - Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è arrivato al Cairo dove incontrerà il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, per "presentare un piano per la gestione della Striscia di Gaza" dopo la guerra tra il movimento islamista Hamas e Israele, secondo quanto appreso da "Agenzia Nova" da fonti palestinesi. Il piano, i cui dettagli non sono ancora stati pubblicati, coinvolgerebbe Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Giordania, oltre all'Autorità nazionale palestinese e alla Turchia, anche se sul coinvolgimento di Ankara e Ramallah ci sarebbero delle perplessità israeliane. La posizione egiziana sul piano di Blinken non è ancora nota, ma la priorità del Cairo adesso è fermare la guerra a Gaza ed evitare l'esodo dei palestinesi verso la penisola del Sinai. Il segretario di Stato conclude quest'oggi in Egitto un lungo tour regione che lo ha portato in Turchia, Grecia, Giordania, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Israele, Cisgiordania e Bahrein. Sul piano bilaterale tra Stati Uniti ed Egitto, vale la pena ricordare che - poco prima della tappa al Cairo - il dipartimento di Stato Usa ha autorizzato due potenziali vendite di attrezzature militari al Cairo, per un totale di 329 milioni di dollari. (Res)