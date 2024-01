I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: un tifoso accoltellato e scontri con la polizia dopo il derby, tre denunce - Un tifoso giallorosso è stato accoltellato intorno alla mezzanotte di ieri, dopo il derby di Coppa Italia, in un pub di viale Angelico. Alcuni tifosi laziali, con il viso coperto da un passamontagna, sono entrati nel locale e hanno colpito prima il gestore, ferendolo lievemente, poi si sono avventati su un cliente, tifoso della Roma, e lo hanno accoltellato all'addome. La vittima è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito. Secondo i primi accertamenti non è in pericolo di vita ma la prognosi per la guarigione è di 40 giorni. E mentre sono in corso le indagini per rintracciare gli autori dell'aggressione, intanto la polizia ha denunciato tre persone per gli scontri avvenuti a piazza Mancini e nelle vie limitrofe, intorno alle 20:30, quando due gruppi di tifosi romanisti, per un totale di circa 400 persone, hanno tentato di avvicinarsi a Ponte Milvio, dove erano in corso i festeggiamenti dei biancocelesti. I giallorossi sono stati bloccati dalla polizia, per ragioni di sicurezza, ma a quel punto sono scattate le tensioni con lancio di fumogeni contro le forze dell'ordine. Oggi tre persone, un minorenne e due maggiorenni, sono stati bloccati e denunciati per lesioni a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazione sportiva. (segue) (Rer)