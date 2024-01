I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: Pace (Ama), capo personale Migliardi lascerà azienda - Il capo del personale di Ama, Antonio Migliardi, lascerà l'azienda comunale per la gestione dei rifiuti dopo le polemiche emerse circa la legittimità del suo incarico dal momento che il dirigente è in pensione. A confermarlo al quotidiano "La Repubblica" è il presidente di Ama Daniele Pace: "Non è mai stato assunto quindi non può dimettersi, fatto sta che lo scorso novembre abbiamo annunciato al presidente" di Invitalia, Bernardo "Mattarella che si sarebbe esaurita la fase della collaborazione con Migliardi e siamo adesso in fase di ricerca del profilo che gli succederà", ha detto Pace. Il dirigente proveniente da Invitalia lascerà l'incarico in Ama a fine febbraio. (segue) (Rer)