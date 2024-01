I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: Anpi, buon lavoro a nuova presidente provinciale Marina Pierlorenzi - Il Comitato provinciale dell'Anpi di Roma ha eletto la nuova presidente, Marina Pierlorenzi, che succede a Fabrizio De Sanctis. In un messaggio sui social l'Anpi provinciale di Roma esprime soddisfazione per la nomina e augura alla neo presidente un buon lavoro. "A lungo vicepresidente e da sempre attiva nell'associazione, assume oggi la guida dei partigiani romani - spiega Anpi su Facebook -. Ringraziamo il presidente uscente Fabrizio De Sanctis, che continua il suo impegno nell'associazione come componente del Comitato provinciale e della segreteria nazionale, per l'impegno dimostrato in questi otto anni alla guida della nostra associazione. Le facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro". (segue) (Rer)