I fatti del giorno - Roma (5)

- Giubileo: Battaglia (Pd), ok in Assemblea capitolina a modifica nome fermata Giulio Agricola Metro A - L'Assemblea capitolina ha approvato oggi la mozione, a prima firma della presidente della commissione Cultura, Erica Battaglia del Pd, che prevede di aggiungere accanto al nome della fermata Giulio Agricola della Metro A la denominazione Parco degli Acquedotti. In una nota Battaglia spiega: "Una mozione semplice quella votata oggi in Aula Giulio Cesare che chiede con un gesto altrettanto semplice di valorizzare quel monumento di bellezza che è l'omonimo Parco. Una valorizzazione che passa anche da queste cose, provando a invertire flussi turistici e interessi culturali. Il Parco degli Acquedotti è un patrimonio naturale, culturale, archeologico, turistico e civile, nonché anche luogo di grandi appuntamenti come l'Arena estiva, immaginata e messa in piedi in questa consiliatura. Con il voto di oggi, così come avvenne per la fermata di Colli Albani con il Parco dell'Appia Antica, si mette un tassello significativo per la promozione del turismo ecosostenibile e per quello giubilare che da fine anno inizierà a giungere nella nostra città - prosegue Battaglia -. La nostra amministrazione è fin dagli inizi fortemente motivata a sviluppare le potenzialità dell'area verde, tanto che il progetto di Expo prevedeva l'attraversamento del Parco come percorso di mobilità dolce che collegava il centro città a Tor Vergata. Senza dimenticare il nostro impegno per la realizzazione dell'Asse degli Acquedotti, un percorso ciclopedonale fra i castelli romani e le vie del centro". (Rer)