© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: Cina avverte, vittoria di Lai alle presidenziali rappresenta un "pericolo estremo" - La Cina auspica che la popolazione di Taiwan "faccia la scelta giusta" alle elezioni presidenziali di sabato prossimo e si renda conto "dell'estremo pericolo" rappresentato dall'eventuale vittoria del candidato del Partito progressista democratico (Dpp), Lai Ching-te. Lo ha dichiarato il portavoce dell'ufficio cinese delegato agli affari di Taiwan, Chen Binhua, in una nota. Nonostante Lai abbia ribadito a più riprese l'intenzione di mantenere lo status quo nello Stretto, Chen ha paventato il rischio di uno scontro nell'eventualità della vittoria del candidato, che in passato si è definito "un lavoratore per l'indipendenza". Le relazioni con la Cina, che rivendica Taiwan come "parte inalienabile" del proprio territorio, hanno dominato il dibattito dell'imminente tornata elettorale, presentata da Pechino come "una scelta tra guerra e pace". A partecipare alle presidenziali del prossimo 13 gennaio, oltre a Lai, saranno altri due candidati: Hou Yu-ih, del partito Kuomintang (Kmt, all'opposizione), e Ko Wen-je, del Partito popolare di Taiwan (Tpp, di stampo centrista). Stando ai dati pubblicati dal sito d'informazione "My Formosa" il 28 dicembre, Lai continua a dominare i sondaggi con il 40 per cento dei consensi, mentre il sostegno a Hou si attesta al 28,9 per cento. Chiude la classifica Ko Wen-je con il 17,6 per cento delle preferenze. (segue) (Res)