- Taiwan: presidenziali, candidato Kmt esclude dialogo con la Cina sull'unificazione - Hou Yu-ih, candidato presidenziale del partito Kuomintang (Kmt) all'opposizione a Taiwan, ha escluso la possibilità di discutere con la Cina una eventuale unificazione in caso di vittoria alle elezioni di sabato prossimo. Hou si è così espresso nel corso di una conferenza stampa a Taipei, durante la quale ha illustrato la sua visione sui futuri rapporti con la Cina. L'obiettivo del candidato del Kmt è allentare le tensioni con l'altra sponda dello Stretto riprendendo il dialogo tramite i canali già esistenti, cominciando dal rafforzamento degli scambi economici, religiosi e accademici per poi passare ad interazioni ufficiali e ad alto livello. A competere con Hou per la presidenza dell'isola il prossimo 13 gennaio saranno altri due candidati: Lai Ching-te, del Partito progressista democratico (Dpp, al governo), e Ko Wen-je del Partito popolare di Taiwan (Tpp). (segue) (Res)