- Corea del Nord: Seul, Pyongyang potrebbe fornire nuovo tipo di missile alla Russia - La Corea del Nord sarebbe pronta a fornire alla Russia un nuovo tipo di missile, e potrebbe condurre ulteriori test sulle armi per aumentare le tensioni in vista delle elezioni sudcoreane e statunitensi. Lo ha affermato il ministro della Difesa della Corea del Sud, Shin Won-sik, nel corso di una intervista all'agenzia "Yonhap". Secondo il ministro, Pyongyang intende fornire alla Russia un nuovo tipo di missile guidato da impiegare in Ucraina, con l’obiettivo di intensificare la cooperazione con la Russia nel campo della balistica e di acquisire risorse da destinare al finanziamento dei propri programmi di armamenti. “La Corea del Nord, che ha bisogno di denaro, sta vendendo attivamente nuova armi che la Russia vuole”, ha dichiarato Shin, ricordando le recenti visite del leader nordcoreano Kim Jong-un a stabilimenti industriali per la produzione di munizioni. Il ministro ha aggiunto che il Nord intende condurre test di veicoli di rientro atmosferico per testate nucleari. (segue) (Res)