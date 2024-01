© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: nuovo inviato speciale dell’Asean ha incontrato il leader della giunta - L’inviato speciale per il Myanmar del Laos, Paese che regge la presidenza di turno dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), ha incontrato a Naypyidaw il leader del governo militare birmano, generale Min Aung Hlaing. Lo ha riferito il quotidiano di Stato “Global New Light of Myanmar”, secondo cui il leader della giunta e l’inviato del Laos hanno discusso “gli sforzi dl governo per assicurare la pace e la stabilità dello Stato e la riconciliazione nazionale”. Hlaing ha dichiarato che il governo militare birmano lavora per “attuare il consenso in cinque punti dell’Asean, adattato al calendario del Consiglio per l’amministrazione dello Stato”, il nome ufficiale della giunta. (Res)