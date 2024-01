I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elezioni: Tajani, centrodestra unito troverà giusta soluzione - “Sono convinto che il centrodestra alla fine troverà la giusta soluzione” sulle candidature alle prossime elezioni, europee e regionali “come è sempre stato. Ma bisogna fare di tutto per evitare divisioni perché gli elettori vogliono la nostra unità: dobbiamo sempre far prevalere il buonsenso”. Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, arrivando agli Stati generali dei consulenti del lavoro, in corso a Roma. (segue) (Rin)