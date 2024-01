Libano: inviato Usa Hochstein arriva a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato e mediatore degli Stati Uniti in Libano, Amos Hochstein, è giunto oggi a Beirut, mentre proseguono le tensioni tra le Forze di difesa d'Israele e il movimento sciita filo-iraniano Hezbollah al confine israelo-libanese. Lo si apprende dall'agenzia di stampa libanese "Nna". Martedì scorso, 9 gennaio, Hochstein aveva incontrato il vicepresidente del parlamento libanese, Elias Bou Saab, a Roma, in seguito a una riunione a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni. Secondo quanto riferito dal quotidiano locale “Al Akhbar”, vicino a Hezbollah, "in un momento in cui il Libano insiste su qualsiasi accordo che includa la delimitazione dell’area contesa delle Fattorie di Shebaa e il ritiro delle forze israeliane, Hochstein aveva detto agli intermediari che il suo mandato era limitato alla Linea blu (la linea di demarcazione tra Libano e Israele)". Secondo la stessa fonte, dunque, "la questione delle Fattorie di Shebaa è fuori dalla sua agenda, poiché la considera una questione libanese-siriana". Le Fattorie di Shebaa sono oggetto di disputa da quando nel 2000 l’esercito israeliano si è ritirato dai territori che occupava, tranne che da quest’area composta da diciotto fattorie situate tra Siria, Libano e Israele. Per le Nazioni Unite e Israele, questo territorio appartiene al Golan siriano, mentre il Libano ne rivendica il possesso. (Lib)