Sud Sudan: Cina ha donato 8 mila tende per assistenza a rifugiati e rimpatriati

- La Cina ha donato 8 mila tende al governo del Sud Sudan per migliorare l'assistenza ai rifugiati e ai rimpatriati dal Sudan, dilaniato dai combattimenti tra l'esercito regolare e le Forze di supporto rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdan Dagalo dallo scorso 15 aprile. Lo riporta l'agenzia di stampa statale cinese "Xinhua", precisando che il 60 per cento delle tende sarà destinato alle fasce vulnerabili nei dieci Stati del Sud Sudan, mentre il 40 per cento sarà assegnato alla capitale, Giuba. Stando ai dati divulgati dal ministro degli Affari umanitari e della Gestione dei disastri del Sud Sudan, Albino Akol Atak, il Paese ha accolto da inizio settimana 489.284 rifugiati e rimpatriati. (Cip)