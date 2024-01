Libia: governo dell’est respinge richiesta di Tripoli di eliminare i sussidi per il carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo di stabilità nazionale (Gsn) della Libia, non riconosciuto a livello internazionale, si è espresso contro l’eliminazione dei sussidi per il carburante annunciato dal premier “rivale” di Tripoli, Abdulhamid Dabaiba. L’organo esecutivo con sede in Cirenaica, la regione libica orientale, ha avvertito delle “conseguenze di tale decisione alla luce delle circostanze attuali, dell’avvicinarsi del mese di Ramadan (al via dal 10 marzo) e dei bisogni primari che richiedono di concentrarsi sulla riduzione degli emiri a carico dei cittadini e di non emettere decisioni che acuiscano la sofferenza del popolo”. Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, ha recentemente annunciato che la "rimozione dei sussidi per il carburante è stata deliberata e è irrevocabile". Secondo quanto riportato dal quotidiano libico "Al Wasat", Dabaiba ha sottolineato che istituzioni internazionali, la Banca centrale della Libia e organi di regolamentazione hanno ammonito sulla necessità di porre fine alla situazione attuale, evidenziando che i sussidi rappresentano una vasta porzione delle spese nazionali. (segue) (Res)