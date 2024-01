Libia: governo dell’est respinge richiesta di Tripoli di eliminare i sussidi per il carburante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il Gns si è detto “sorpreso” dal tempismo con cui è stata adottata questa decisione, ribadendo la “ferma posizione sul diritto del popolo libico di decidere come spendere e disporre delle proprie capacità: tutto questo può essere fatto solo attraverso l’autorità legislativa”, ovvero la Camera dei rappresentanti eletta nel 2014 e con sede nell’est. In una dichiarazione precedenza, Dabiaba ha esortato il Comitato libico per gli idrocarburi a esplorare "alternative" al fine di garantire supporto ai cittadini, enfatizzando che è inaccettabile procrastinare ulteriormente la risoluzione di questo problema. Il capo del governo libico riconosciuto dalle Nazioni Unite ha altresì sottolineato l'importanza di "comunicare chiaramente il progetto ai cittadini, illustrando i suoi vantaggi e svantaggi, nonché gli ostacoli che potrebbero sorgere durante la sua attuazione". (segue) (Res)