Turismo: report, 61 per cento della Gen-z e Millennials sceglie meta ispirato dai social network (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli arrivi, l'inizio del 2024 si preannuncia molto dinamico: sebbene i viaggiatori tedeschi restino al primo posto tra gli arrivi nel nostro Paese, c'è un lieve calo dell'1,7 per cento. Gli americani, invece, si confermano seconda forza, con un aumento del 5,3 per cento. Anche dal Regno Unito e Francia vi è un buon incremento, rispettivamente del 7,5 per cento e del 6,9 per cento. I viaggiatori aspirano a vivere esperienze turistiche uniche, che diano loro la possibilità di vivere a pieno la cultura locale e di esplorare gemme nascoste o poco conosciute. L'89 per cento degli intervistati vorrebbe viaggiare verso destinazioni che non ha mai visitato prima d'ora; il 79 per cento dei Millennials e Gen-Z aspira a partecipare ad una giornata tipo nella vita degli abitanti che sta visitando ed infine il 68 per cento dei viaggiatori è contento di conoscere luoghi di vacanza meno conosciuti prima che diventino popolari. Inoltre, nel 2024 assisteremo ad un boom dei City Pass, app che offrono ai viaggiatori un accesso agevole a una vasta gamma di esperienze culturali, attrazioni e trasporti in un'unica soluzione. I City Pass semplificano e rendono più fluida ed integrata la pianificazione dei viaggi consentendo un'immersione totale nell'esperienza turistica. Basti osservare che nel 2023 si è osservato un aumento del 127 per cento di utilizzo dello strumento rispetto al 2022. Dai dati emersi dall'analisi, Visit Italy ha individuato dieci mete da non perdere quest'anno, destinazioni che si distinguono per essere un'alternativa al turismo di massa e che offrono la possibilità di vivere a pieno tradizioni e identità della propria comunità locale, capace di comprendere l'importanza di investire nel turismo nel rispetto delle tradizioni e mantenendo integra la propria identità storica, attraverso la creazione di progetti sostenibili e grazie allo sviluppo di una presenza digitale importante e strategica. Le città individuate sono: Messina; Isola di Sant'Antioco, Gaeta, Bari, Rocca di Mezzo e il Parco Naturale Sirente Velino; Courmayeur; Maranello e la Motor Valley; Sorano; Mantova; Tropea. (Com)