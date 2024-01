Abruzzo: Marsilio e Verì visitano a Pianella il poliambulatorio mobile della salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, sono intervenuti nella serata di ieri a Pianella (Pe), in piazza Caduti di Nassirya, dove, da tre giorni, è operativo il poliambulatorio mobile di "Abruzzo in salute". Erano presenti, tra gli altri, il direttore generale della Asl di Pescara,Vero Michitelli, ed il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Si tratta di una iniziativa "pilota" finanziata dalla Regione Abruzzo con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) con la finalità di portare i servizi sanitari di prossimità, attraverso le cosiddette "Case della Salute mobili", nei Comuni più piccoli come nei centri maggiori. In Abruzzo, sono oltre 200 i territori comunali interessati da questo progetto. Il poliambulatorio mobile è attrezzato con diversi ambulatori, servizi igienici e attrezzature diagnostiche di ultima generazione. Gli abitanti delle località raggiunte dal camper della salute possono eseguire gratuitamente e senza impegnativa una serie di prestazioni sanitarie volte, in particolare, alla prevenzione dei tumori. Ci si può sottoporre con apparecchiature all'avanguardia a screening mammografico (mammografia), a screening del colon retto (consegna del kit di prelievo), della cervice uterina (Pap/Hpv Test), visita dermatologica e mappatura dei nei, spirometria, visita cardiologica. Il progetto "Case della Salute mobili in Abruzzo" va letto sia nell'ottica di fornire una risposta al problema delle liste di attesa che in quella di migliorare l'accesso alle cure sanitarie in tutto il territorio regionale. Si tratta di un'opportunità per accedere a cure sanitarie senza dover affrontare lunghi viaggi, particolarmente utile per le persone anziane, con disabilità o con difficoltà di mobilità. (segue) (Gru)