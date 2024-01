Abruzzo: Marsilio e Verì visitano a Pianella il poliambulatorio mobile della salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'investimento complessivo è stato di 5 milioni di euro in tre anni. Le quattro Asl regionali, che hanno organizzato itinerari e prestazioni, secondo le indicazioni fornite dell'assessorato regionale alla Salute, hanno allestito "case della salute mobili" attrezzate con ambulatori, sale d'attesa per i pazienti, oltre a strumentazioni diagnostiche che stanno consentendo a migliaia di cittadini abruzzesi di effettuare visite ed esami. "E' un progetto di cui andare fieri - ha esordito il presidente Marco Marsilio - anche perché l'Abruzzo è tra le poche Regioni ad aver utilizzato i fondi del Pnrr per questo genere di attività. Con un mezzo mobile, attrezzato per la diagnostica e la prevenzione, stiamo raggiungendo tantissime persone. Offrendo loro servizi sanitari a due passi da casa, - ha proseguito - li stiamo dotando di un utilissimo strumento di prevenzione. Del resto, - ha concluso - in questo modo, da un lato incideremo positivamente sulle liste di attesa e dall'altro incentiviamo screening mirati a prevenire le malattie". Tra i servizi principali ci sono quelli legati alla prevenzione, con gli screening per il tumore della mammella, del colon retto e della cervice uterina (compresi i pap test ed i test per il papilloma virus). Ma nelle strutture saranno effettuate anche la mappatura dei nei, la misurazione glicemica, accertamenti cardiologici e pneumologici. "Qui a Pianella - ha sottolineato l'assessore Verì - abbiamo registrato una frequenza di 100 persone al giorno che eseguono screening ed indagini diagnostiche. Si tratta di un autentico esempio di sanità di prossimità - ha aggiunto - che non proseguirà solo nei prossimi due anni ma l'intenzione è di riproporlo anche nelle stagioni successive poiché questo modello di sanità territoriale - ha concluso - non solo riesce a fornire risposte immediate ai pazienti ma, qualora sia necessario, li accompagna anche in percorsi assistenziali di appropriatezza e quindi di vera presa in carico". (Gru)