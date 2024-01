Roma: Bordoni (Lega), troppa fretta da Campidoglio su licenze ambulanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta Gualtieri “ha un'idea veramente strana di concorrenza: vuol togliere le concessioni agli ambulanti senza curarsi minimamente delle conseguenze che una scelta del genere avrebbe su chi, da anni, lavora, paga le tasse ed è autorizzato a operare su strada” così "tante famiglie verrebbero gettate nell'incertezza o rischierebbero di finire sul lastrico". Lo afferma in una nota nota il consigliere capitolino e segretario della Lega nel Lazio, Davide Bordoni. “Gli assessori di Gualtieri procedono come bulldozer, tanto che volano stracci tra giunta, consiglieri e presidenti dei Municipi del Pd. Noi della Lega non abbiamo alcun problema a misurarci con il mercato e la competizione, anzi, difendiamo la libera iniziativa privata garantita dal dettato costituzionale. Nessuno sottovaluterà i richiami del presidente della Repubblica sulla concorrenza ma la giunta Gualtieri ha il dovere di considerare che la messa a bando delle concessioni è stata prorogata dall'esecutivo. Per Roma serve un grande piano di rilancio del commercio che valorizzi soprattutto i negozi di quartiere, preservi le botteghe storiche e tuteli il commercio su area pubblica. Bisogna contrastare l'abusivismo – conclude - e tutelare il piccolo commercio dalla concorrenza delle grandi piattaforme. Bandi frettolosi recherebbero solo ulteriori danni ad una gestione del commercio romano assolutamente insufficiente".(Com)