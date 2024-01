Abruzzo: la Regione sulle le ragioni per la ripresa attività del Centro Sportivo "Le Naiadi" di Pescara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese ,nel corso della sua ultima riunione ha condiviso le ragioni di assoluta urgenza che sostengono la necessità di una ripresa delle attività nel complesso sportivo "Le Naiadi", di Pescara onde evitare il grave degrado della struttura e degli impianti in maniera irreversibile, con ogni pregiudizio in capo alla regione Abruzzo. Inoltre, l'esecutivo ritiene valida la soluzione proposta dal Tavolo tecnico circa una possibile e temporanea gestione dell'impianto sportivo a cura della società Fira (la Finanziaria regionale) finalizzata ad una riapertura immediata e per l'esecuzione dei principali lavori d'investimento, nelle more dell'individuazione della soluzione gestionale pubblica adeguata allo scopo, e fermo restando l'assoluto rispetto della normativa e delle indicazioni procedurali descritte nei pareri sopra indicati. La Giunta regionale ha, pertanto, incaricato la Fira di presentare, senza ritardi, un piano previsionale rispettoso delle indicazioni emerse, documento necessario e preliminare al possibile affidamento. (segue) (Gru)