Abruzzo: la Regione sulle le ragioni per la ripresa attività del Centro Sportivo "Le Naiadi" di Pescara (2)

- Inoltre, ha demandato ad un successivo provvedimento l'approvazione del piano previsionale e dello schema di convenzione avente ad oggetto la gestione straordinaria e d'urgenza dell'impianto "Le Naiadi" alla società in house Fira Spa, in cui siano disciplinate le reciproche posizioni giuridiche attive e passive, all'esito della definizione di apposito stanziamento, anche nella forma dell'anticipazione di liquidità. Si è evidenziato, infine, che sussiste in capo al dipartimento Sviluppo economico - Turismo, Servizio politiche turistiche e sportive, nelle more dell'affidamento straordinario del complesso sportivo, la competenza alla gestione temporanea della funzionalità degli impianti del complesso stesso nonché la competenza alla predisposizione di tutti gli atti conseguenti all'approvazione di un piano previsionale presentato da Fira, anche attraverso il supporto delle altre strutture regionali competenti. In capo al dipartimento Risorse, sussiste, infine, la cura, la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e il miglioramento dell'intero manufatto delle Naiadi, ivi comprese le pertinenze, gli impianti, le utenze, le servitù, nonché gli oneri fiscali, tributari e ambientali; lo stesso dipartimento Risorse è incaricato di reperire le risorse finanziarie necessarie a sostenere l'intervento. (Gru)