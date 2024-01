Mar Cinese Orientale: Guardia costiera Cina conduce pattugliamento al largo delle Senkaku (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rivendicazioni di Pechino si basano su presupposti di tipo storico: dal quindicesimo secolo le isole erano parte del Regno di Ryukyu, Stato vassallo della Cina secondo il sistema tributario, passando al dominio feudale giapponese solo nel 1870. Furono ufficialmente annesse al Giappone, assieme a Taiwan, nel 1895, a seguito della sconfitta cinese nella prima guerra sino-giapponese (1894-1895) e al conseguente Trattato di Shimonoseki. Alla fine della Seconda guerra mondiale, le Senkaku passarono sotto amministrazione statunitense, che le restituì al Giappone nel 1971. La crisi sino-giapponese per la sovranità dell'isola raggiunse un picco nel 2012, anno in cui Tokyo acquistò tre delle isole da un privato cittadino, innescando una serie di violente manifestazioni in Cina e la piccata reazione del presidente Xi Jinping, che definì l'acquisizione "una farsa". Da allora, il ministero degli Esteri cinese ha lanciato ripetuti appelli al dialogo, invitando il Giappone a risolvere le controversie tramite "consultazioni amichevoli" prescindendo da scontri sul campo che coinvolgano anche altri Paesi, senza mai nominare direttamente gli Stati Uniti. (Cip)