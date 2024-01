Sardegna: investono 90mila euro del prestito Covid per l’acquisto di titoli, denunciati 2 coniugi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrebbero utilizzato parte del finanziamento Covid, per finalità speculative personali e, in particolare, per l’acquisto di titoli. Due coniugi titolari di un esercizio commerciale attivo nel Medio Campidano sono stati scoperti dalla guardia di finanza, nell’ambito delle funzioni di polizia economico-finanziaria finalizzate al controllo della spesa pubblica ed al contrasto dei fenomeni illeciti connessi alla percezione ed utilizzo del finanziamento ottenuto con garanzia statale, introdotto per far fronte all’emergenza epidemiologica “Covid-19”. Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari ha segnalato all’Autorità Giudiziaria - per l’ipotesi di “malversazione a danno dello Stato” - i due coniugi. (segue) (Rsc)