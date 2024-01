Sardegna: investono 90mila euro del prestito Covid per l’acquisto di titoli, denunciati 2 coniugi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due avrebbero ricevuto 98.500 euro a titolo di finanziamento garantito dallo Stato per fronteggiare la crisi economica derivante dall’emergenza da Covid-19 e ne avrebbero utilizzati 90.000 per finalità non coerenti rispetto a quelle previste dal provvedimento governativo. La normativa emergenziale, infatti, stabiliva che i finanziamenti della specie potevano essere concessi a scopo di sostegno a quelle imprese in stato di crisi a causa della congiuntura pandemica a condizione che le relative somme venissero necessariamente destinate a finalità connesse al fabbisogno aziendale. Dopo le indagini i due sono stati deferiti, in concorso tra loro. Il Tribunale ha poi disposto il sequestro delle disponibilità finanziarie intestate agli indagati per un valore equivalente all’illecito investimento, pari a 90.000 euro. (Rsc)