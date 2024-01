Roma: Uil Lazio, auguri Marina Pierlorenzi per nomina a presidente Anpi provinciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Marina Pierlorenzi, eletta ieri alla guida dell'Anpi di Roma "le nostre congratulazioni e i nostri più sinceri auguri di buon lavoro". Lo afferma in una nota la Uil del Lazio. "Siamo certi che Marina Pierlorenzi, già vicepresidente dell'associazione dei partigiani, saprà con la sua esperienza, proseguire il nobile lavoro svolto dall'Anpi nel segno della continuità e dell'impegno che hanno sempre caratterizzato e caratterizzano l’associazione, mantenendo alti quei valori storici e sociali che la contraddistinguono”, spiega il sindacato. “Al presidente uscente Fabrizio De Sanctis – conclude - va invece il nostro grazie per l'impegno dimostrato in questi ultimi otto anni e il nostro in bocca al lupo per le nuove mansioni che assumerà nell'ambito del comitato provinciale e della segreteria nazionale".(Com)