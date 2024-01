Romania: proteste dei trasportatori bloccano il traffico in tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico sulle principali arterie stradali della Romania è stato bloccato da numerosi camion che hanno deciso di viaggiare a bassa velocità per protesta. Lo riferisce l'agenzia romena d'informazione "G4media". I trasportatori romeni hanno protestato in questo modo contro i prezzi elevati dell'assicurazione obbligatoria, che supera i 3 mila euro per un camion, il doppio rispetto alle somme pagate due o tre anni fa. I conducenti chiedono al governo di emettere un'ordinanza affinché l'assicurazione non superi i mille euro all'anno. Inoltre, i trasportatori sono insoddisfatti della situazione ai punti di confine, delle lunghe code per attraversare la frontiera, delle tasse per il superamento del tonnellaggio. Alla protesta si sono uniti anche gli agricoltori, anch'essi insoddisfatti del prezzo del gasolio. (Rum)