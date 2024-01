Torino: gli appuntamenti di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteOre 11, Roma, MIMIT, l'assessore Chiorino partecipa all'incontro organizzato dal Ministero per la vertenza LearOre 15, Torino, Grattacielo Piemonte, piazza Piemonte 1, Sala Trasparenza, l'assessore Protopapa partecipa alla conferenza stampa "L'Agricoltura piemontese tra tradizione e innovazione: il ruolo della ricerca"TorinoOre 9:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della Commissione Diritti e pari opportunità. Odg: "Il passaporto alle Poste"Ore 10, Palazzo Civico, sala Congregazioni: la vicesindaca Favaro e l'assessore Carretta ricevono la delegazione cinese di ShenyangOre 11:30, sopralluogo della V Commissione alla biblioteca Pedagogica di corso Francia 285Ore 13, Palazzo Civico, sala Capigruppo: riunione della Commissione Controllo di Gestione. Odg: aggiornmento sulla situazione minimarket e limitazioni vendita di alcolici nelle ore notturneOre 14:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della II Commissione. Odg: mozione: ripristino della panchine in via GaribaldiOre 16:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della VI Commissione. Odg: analisi problematiche rifiuti in San Donato. (Rpi)