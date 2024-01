Mes: Gentiloni, spero che questione italiana si risolva in futuro, ma il Parlamento è sovrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancata ratifica del Mes da parte del governo italiano sarà probabilmente discussa alla riunione dell'Eurogruppo di lunedì prossimo. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso di un'audizione alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo (Econ). "In effetti, c'è una posizione italiana specifica riguardo al Mes perché il Parlamento ha votato per non appoggiare la ratifica dell'emendamento che consente il backstop per le crisi bancarie. Spero che questo problema possa essere risolto in futuro", ha dichiarato Gentiloni. "Naturalmente, essendo noi delle democrazie, prendiamo atto della decisione del Parlamento. Penso che sia una decisione da rispettare, ma devo anche considerare il fatto che il governo italiano aveva sottoscritto questo emendamento due o tre anni fa. Si trattava di un governo diverso da quello in carica adesso, ma questa differenza è ovviamente oggetto di discussione all'interno del Mes. Credo che se ne discuterà anche all'Eurogruppo lunedì prossimo", ha poi aggiunto. "Il Parlamento è il re nella nostra democrazia, quindi questa decisione sarà rispettata, ma discussa", ha poi concluso. (Beb)