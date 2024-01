Germania: Merz (Cdu), la "svolta epocale" di Scholz è fallita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È "fallita la svolta epocale" nella politica di sicurezza e difesa della Germania, annunciata dal cancelliere Olaf Scholz nel 2022 a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. È quanto dichiarato dal presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano "Rheinische Post". Alla guida del principale partito di opposizione al Bundestag, Merz ha ricordato che Scholz aveva promesso di destinare alla difesa i 100 miliardi di euro del fondo speciale per le Forze armate oltre al 2 per cento del Pil su base permanente. Nel 2023, ha quindi evidenziato il presidente della Cdu, le spese militari sono state invece "tagliate di 300 milioni di euro". Inoltre, la Germania è ben lontana dall'obiettivo Nato di stanziare per la difesa il 2 per cento del prodotto interno lordo. Per Merz, "questo è l'opposto della svolta epocale". (Geb)