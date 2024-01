Industria: Istat, a novembre produzione -1,5 per cento su mese, -3,1 su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre 2023 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dell’1,5 per cento rispetto a ottobre. Lo riferisce l'Istat. Nella media del trimestre settembre-novembre si registra una flessione del livello della produzione dello 0,8 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. L’indice destagionalizzato mensile segna riduzioni congiunturali in tutti i comparti: variazioni negative caratterizzano, infatti, i beni strumentali (-0,2 per cento), i beni intermedi e i beni di consumo (-1,8 per cento in entrambi i raggruppamenti) e, in misura più marcata, l’energia (-4,0 per cento). Al netto degli effetti di calendario, a novembre 2023 l’indice complessivo diminuisce in termini tendenziali del 3,1 per cento (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 come a novembre 2022). Si registrano incrementi tendenziali per l’energia (+1,0 per cento) e i beni strumentali (+0,6 per cento); evidenziano un calo, invece, i beni di consumo e i beni intermedi (-5,7 per cento in entrambi i raggruppamenti). (segue) (Rin)