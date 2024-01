Patto stabilità: Gentiloni, sostegno Italia a nuovo Patto non è più debole di altri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il supporto dell'Italia sulle nuove regole del Patto di stabilità non è più debole di quello di altri Paesi. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso di un'audizione alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo (Econ). "Non vedo differenze specifiche da parte italiana sulle regole e sul quadro fiscale. Il governo italiano ha sostenuto l'approccio generale del Consiglio, naturalmente con diverse sfumature, ma le sfumature sono state unanimi in questa discussione", ha dichiarato. "Non direi quindi che il sostegno italiano sia più debole di quello di altri Paesi, se ci riferiamo all'approccio generale", ha aggiunto Gentiloni. (Beb)