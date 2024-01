Tunisia: presidente Saied, “emarginazione frutto di scelte sbagliate e dettami esterni” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saied ha criticato alcuni “concetti importati dall'estero”, affermando che molti di essi “sono ormai obsoleti e hanno contribuito ad aumentare l'esclusione e l'emarginazione”. Egli ha sottolineato che in Tunisia persiste un approccio superficiale a tali concetti senza una corretta comprensione delle loro origini e degli effetti che hanno prodotto. Secondo il presidente, l'emarginazione sociale nel paese “è il risultato di scelte errate e influenze esterne”. Il capo dello Stato ha enfatizzato la necessità che la Tunisia si affidi alle proprie capacità nazionali, derivanti dalla volontà popolare, per raggiungere l'integrazione. Saied sottolineato che la giustizia, l'equità e l'adempimento del ruolo sociale da parte dello Stato sono fondamentali per raggiungere l'integrazione. (segue) (Tut)