Francia: a novembre e dicembre "France Inter" radio più ascoltata

- L'emittente radiofonica "France Inter" ha continuato ad essere la più ascoltata in Francia a novembre e a dicembre con 6,9 milioni di ascoltatori al giorno durante la settimana. Lo ha reso noto Mediametrie, società specializzata nei rilievi dell'audience. Al secondo posto c'è "Europe 1", con 2,2 milioni di ascoltatori. In Francia complessivamente la radio è ascoltata da 38,7 milioni di persone al giorno durante la settimana, 600mila in meno rispetto all'anno prima. (Frp)