Animali: Potenti, bene ok emendamento Lega per inasprimento pene a chi li abbandona

23 luglio 2021

- "Esprimo soddisfazione per l'approvazione, alla Camera, dell'emendamento della Lega che prevede, per chi abbandona il proprio animale domestico causando incidenti, l'applicazione delle pene previste per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali". Lo afferma in una nota il senatore della Lega Manfredi Potenti. "Nessuno sconto, quindi, per chi compie un atto gravissimo mettendo in pericolo anche gli altri automobilisti e motociclisti. Da tempo lavoravo a questa norma per l'inasprimento delle pene. Questo risultato arriva grazie all'impegno del vicepremier Matteo Salvini che ha sempre posto massima attenzione al tema", conclude.(Com)